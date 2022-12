Wie kommt "Bauer sucht Frau"-Max mit Annas Tochter klar?

Kann Max gut mit Kindern umgehen? Der Hobby-Landwirt hat in der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel seine große Liebe gesucht und gefunden: Die Saarländerin Anna konnte ihm von Tag eins an ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Inzwischen harmonieren die beiden auch im Alltag gut miteinander. In Annas Leben spielt aber noch eine weitere Person eine große Rolle – ihre Tochter Emmi. Doch wie kommt Max mit der Kleinen zurecht?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde ließ Anna durchblicken, dass der 27-Jährige sehr liebevoll mit ihrer Tochter umgeht: "Wenn Max da ist, bin ich abgemeldet." Die 25-Jährige erzieht die Kleine seit rund drei Jahren zum Großteil allein. Wenn sie etwas unternehmen möchte, lege sie das meist auf die Tage, an denen Emmi bei ihrem Vater ist. "Und sonst sind meine Eltern und generell meine Familie eine Riesen-Unterstützung", fügte die angehende Erzieherin hinzu.

Doch sind auch schon gemeinsame Kinder ein Thema? Im RTL-Interview mit dem Bauernreporter Ralf hatte Max zumindest angedeutet, dass er sich irgendwann Nachwuchs vorstellen könne: "Alles, was ich mache, mache ich genereationsübergreifend mit der Landwirtschaft. Da sehen wir mal, was in den nächsten Jahren kommt." Zunächst wolle er jedoch die Zweisamkeit mit Anna genießen.

Instagram / anna_luisa164 Max und Anna in Berlin

RTL / Andreas Friese Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / anna_luisa164 Max und Anna im Dezember 2022 im Saarland

