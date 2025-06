"Bauer sucht Frau"-Paar Max und Anna verkündet Trennung

Max Leixner und Anna Luisa, die sich 2022 in der RTL-Show Bauer sucht Frau kennen und lieben lernten, haben ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden Reality-TV-Stars ließen via Instagram verlauten, dass sie bereits seit einigen Monaten getrennte Wege gehen. Anna, die neben ihrer Tätigkeit als Erzieherin auch Mutter einer kleinen Tochter ist, erklärte in ihrer Story: "Wie viele es bereits vermutet haben, haben Max und ich uns im April getrennt." Die Trennung kommt für viele Fans wohl überraschend: Anfang vergangenen Jahres hatte Anna nämlich noch den großen Schritt gewagt und war mit ihrer Tochter auf Max' Hof in Rheinland-Pfalz gezogen.

Über die Gründe für das Liebes-Aus hüllen sich Max und Anna bewusst in Schweigen. In ihrem gemeinsamen Statement heißt es lediglich: "Auch wenn wir uns öffentlich kennengelernt haben, bleibt das privat." Die Fans des einstigen Traumpaares hatten in den vergangenen Monaten aufgrund der Funkstille der beiden auf den sozialen Medien bereits Trennungsspekulationen angestellt – und sie sollten damit recht behalten.

Die Beziehung des Paares hatte einst wie ein Märchen begonnen. Bereits während der Hofwoche in der Dating-Show waren die Gefühle spürbar, funkte es doch auf Anhieb zwischen dem Jungbauern und der sympathischen Erzieherin. Auch nach der Show schien ihr Glück perfekt, und viele bewunderten die Patchwork-Familie für ihren starken Zusammenhalt. Im Januar 2024 hatten die beiden sogar den nächsten Schritt in der Beziehung gewagt: Anna zog mit ihrer Tochter zu Max auf den Hof. Doch offenbar hielten Alltag und Realität andere Herausforderungen bereit als die romantischen Anfangswochen.

RTL / Andreas Friese Collage: Max und Anna von "Bauer sucht Frau" 2022

Instagram / annaaluisak Max Leixner und Anna von "Bauer sucht Frau"

Instagram / anna_luisa164 Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2022