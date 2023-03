"Bauer sucht Frau"-Max und Anna feiern acht Monate Liebe!

Max und Anna sind immer noch überglücklich miteinander! Der Rheinland-Pfälzer und die Saarländerin haben sich in der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel Hals über Kopf ineinander verliebt. Die beiden sind sogar noch während der Dreharbeiten zusammengekommen – und auch acht Monate später sind sie offenbar noch ein Herz und eine Seele. Zu ihrem Liebesjubiläum widmete Anna ihrem Liebsten nun rührende Worte!

"Acht Monate Max und Anna. Wie die Zeit verfliegt… Seit dem ersten Tag sind wir zu einem super Team zusammengewachsen. Wir sind glücklich wie am ersten Tag oder vielleicht sogar noch mehr?!" , schrieb Anna zu einem süßen Pärchenfoto auf Instagram. Die beiden wissen einander, ihre Beziehung und das, was sie ausmacht, sehr zu schätzen. "Danke, dass wir uns immer wieder zum Lachen bringen, uns wertschätzen, über alles reden können und im jeweils anderen einen besten Freund und Partner finden konnten", schwärmte sie weiter. Zudem bedankte sie sich bei "Bauer sucht Frau" und der Moderatorin Inka Bause (54), ohne die sie sich nicht kennengelernt hätten.

Max und Anna haben große Zukunftspläne. Auch wenn der Schneidwerkzeugmechaniker und die angehende Erzieherin erst mal ihre Zeit zu zweit genießen möchten, haben sie sich schon Gedanken über Nachwuchs gemacht. Im RTL-Interview mit Bauernreporter Ralf verriet Max: "Alles, was ich mache, mache ich generationsübergreifend mit der Landwirtschaft. Da sehen wir mal, was in den nächsten Jahren kommt."

Instagram / anna_luisa164 Max und Anna im Dezember 2022 im Saarland

RTL / Andreas Friese Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

RTL / Stefan Gregorowius Max und Anna, "Bauer sucht Frau"-Paar

