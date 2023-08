"Endlich unter der Haube": Birgit Schrowange hat geheiratet!

Sie sind in den Hafen der Ehe geschippert! Birgit Schrowange (65) und ihr Frank Spothelfer gehen bereits seit fast sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November 2019 stellte der Unternehmer der beliebten Moderatorin dann die Frage aller Fragen. Und nun war es endlich so weit: Birgit und Frank haben sich in einer kleinen Zeremonie auf hoher See das Jawort gegeben!

"Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube", gibt die 65-Jährige ganz freudig im Interview mit Bild preis und schwärmt dabei vor allem von ihrem frisch angetrauten Gatten: "Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste zum Schluss." Gefeiert wurde dabei auch nicht irgendwo, sondern auf einem Kreuzfahrtschiff – da wo sich die beiden vor sechs Jahren kennengelernt haben.

"Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne", kommt Birgit aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Und auch der Geschäftsführer einer US-Firma betont, wie sehr er seine Gattin liebt: "Ich spürte von Anfang an, da ist jemand, der sich um mich kümmert. Wir tun einander gut, lassen uns aber auch so sein, wie wir sind. Uns verbindet eine tiefe Liebe."

Getty Images Birgit Schrowange mit ihrem Verlobten Frank Spothelfer

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange mit ihrem Verlobten Frank Spothelfer

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange mit ihrem Verlobten Frank Spothelfer, Januar 2021

