Milo Ventimiglia feiert seinen Geburtstag mit Baby Ke'ala

Im Januar wurde Milo Ventimiglia (48) erstmals Papa. Jetzt feiert der Schauspieler Geburtstag und verbringt diesen natürlich am liebsten mit seiner kleinen Tochter Ke’ala. An seinem Ehrentag postete Milos Ehefrau Jarah Mariano ein süßes Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem ihr Mann mit dem Rücken zur Kamera vor einem Baum steht. Auf seinem Arm sitzt die wenige Monate alte Ke’ala und blickt neugierig in die Richtung, in die ihr Papa zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Milo, Ehemann, Dada", schreibt Jarah liebevoll zu der Aufnahme. Das Foto zeigt nicht nur Milos Papaqualitäten, sondern auch, wie sehr seine Kleine in den vergangenen Monaten schon gewachsen ist.

Die Geburt ihrer Tochter verkündeten Milo und Jarah Ende Januar, nachdem sie eine echte Tragödie erlebt hatten. Anfang des Jahres wüteten heftige Brände in Kalifornien und zahlreiche Menschen verloren ihre Häuser – auch Promis wie der This Is Us-Darsteller blieben nicht verschont. Umso schöner war wohl die Geburt ihres Mädchens. Das Ehepaar bezeichnete ihre Ankunft als "aufregenden Neuanfang". Den Post zur Ankündigung der Geburt kommentierte Jarah mit: "Hauslos, aber niemals heimatlos." Zudem erklärte sie, dass alles gut sei, solange die kleine Familie zusammen sei: "Meine Familie und ich sind zusammen, glücklich, gesund und in Sicherheit, und das ist wirklich alles, was zählt."

Trotz all des Durchhaltevermögens war der Verlust ihres Hauses inmitten der Schwangerschaft für Milo und Jarah ein herber Schlag. Die beiden wurden angesichts der nahenden Flammen evakuiert, mussten über die Übertragung der Sicherheitskameras aber mitansehen, wie ihr Heim abbrannte. "Man denkt an all die Erinnerungen in den verschiedenen Ecken des Hauses, und dann sieht man die Häuser der Nachbarn – das bricht einem das Herz", meinte der 48-Jährige in einem Interview mit CBS News. In der Eile der Evakuierung konnten er und seine Frau nur ein paar Erinnerungsstücke und Habseligkeiten mitnehmen, der Rest ging in den Flammen verloren.

Getty Images Milo Ventimiglia, 2022

Instagram / jarahm Milo Ventimiglia mit seiner Tochter auf dem Arm , Juli 2025

Instagram / jarahm Jarah Mariano im September 2024