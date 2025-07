Jennette McCurdy spricht über schlechtes Verhältnis zur Mama

Jennette McCurdy (33), bekannt aus der Serie iCarly, hat offen über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter Debra McCurdy gesprochen. Während sie als Schauspielerin in jungen Jahren Ruhm erlangte, wurde sie hinter den Kulissen von ihrer Mutter stark kontrolliert und emotional belastet. In Interviews und ihrem 2022 erschienenen Bestseller-Memoir "I'm Glad My Mom Died" schildert Jennette, wie sie durch den Einfluss ihrer Mutter unter Essstörungen litt und durch die erzwungene Schauspielkarriere kaum Raum für eine eigene Identität hatte. Nach Debras Tod im Jahr 2013 wandte sich Jennette vom Schauspiel ab und begann, ihre Erfahrungen schriftstellerisch und in anderen kreativen Projekten zu verarbeiten.

In ihrem Buch und in öffentlichen Gesprächen zeichnete Jennette ein vielschichtiges Bild der Beziehung zu ihrer Mutter. Unter anderem berichtete sie, dass Debra sie bereits im Kindesalter in Essstörungen einführte und ihr äußeres Erscheinungsbild streng überwachte. Auch von fragwürdigen und übergriffigen Verhaltensweisen wie Selbstuntersuchungen durch ihre Mutter erzählte die ehemalige Schauspielerin. Diese traumatischen Erlebnisse sowie die Belastungen durch öffentliche Aufmerksamkeit prägten Jennettes Jugend maßgeblich. Heute bezeichnet sie sich dank intensiver Therapie als "vollständig geheilt" von Essstörungen und findet in kreativen Projekten einen Weg, mit ihrer Vergangenheit umzugehen.

Jennette betont jedoch, ihre Mutter nicht zu hassen, sondern sie als komplizierte Persönlichkeit mit vielen Facetten zu sehen. Laut US Weekly sagte sie, dass sie versuche, Debra trotz allem in einem nuancierten Licht darzustellen. Die heute als Autorin und Drehbuchautorin erfolgreiche Jennette hat mit ihrem Bestseller ein Werk geschaffen, das nicht nur von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt, sondern auch mutig das Thema elterlicher Misshandlung aufgreift. Für eine neue Apple TV+ Serie zu ihrem Buch steht auch schon ein namhaftes Team bereit. So wird Jennifer Aniston (56) die Rolle von Debra übernehmen. Besonders stolz ist Jennette jedoch darauf, dass ihre Brüder sie auf ihrem Weg unterstützen und die Botschaft ihres Buches aufrichtig verstehen.

Getty Images Jennette McCurdy im Juni 2018 in Kalifornien

Getty Images Der Cast von iCarly

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jennifer Aniston und Jennette McCurdy