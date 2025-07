So stellt sich "Love is Blind"-Shella ihren Traummann vor

Reality-TV-Star Shella hat auf dem Event Howdy Honey von Hej Mates offenbart, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte die ehemalige Love is Blind: Germany-Teilnehmerin, dass Charakter dabei für sie an oberster Stelle steht. "Ich brauche jemanden, der wirklich selbstbewusst ist und das halt auch zeigen kann", betonte sie. Ebenso sei ihr emotionale Sicherheit äußerst wichtig. Was das Äußere betrifft, habe sie zwar keine strengen Anforderungen, "aber es wäre natürlich nice, wenn er ein bisschen größer ist als ich." Die große Liebe konnte Shella in der Dating-Show nicht finden, doch sie ist weiterhin auf der Suche.

Shella machte dabei auch klar, dass sie keine Lust mehr auf Kameras und Scripted Reality hat, wenn es um die Partnersuche geht. "Ich könnte mir vorstellen, noch mal zu daten. Ganz normal zu daten ohne Kameras", verriet sie. Damit schließt sie ihre Teilnahme an weiteren Dating-Formaten aus und will ihr Glück lieber im echten Leben versuchen. Nach der Enttäuschung bei "Love is Blind: Germany", bei der sie sich in den Kandidaten Pascal verliebt hatte, scheint die TV-Persönlichkeit optimistisch in die Zukunft zu blicken und setzt dabei auf ein authentisches Kennenlernen abseits des öffentlichen Rampenlichts.

Die Reise, die Shella durch die Teilnahme an der beliebten Dating-Show hinter sich hat, war ohne Zweifel eine prägende Erfahrung. Zwar blieb der erhoffte romantische Erfolg aus, aber die Zeit in der Sendung brachte ihr Anerkennung und einen Platz im Reality-TV-Universum. Aus ihren vergangenen Erlebnissen in der Liebe scheint sie gelernt zu haben, was sie wirklich sucht. Die Fans der Show erinnern sich noch gut an Shella und ihre charmante Art, die sie in kurzer Zeit zu einer der prägenden Persönlichkeiten der Staffel machte. Abseits der Kameras wünscht sie sich nun eine Liebe, die echt und beständig ist.

Netflix Shella, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Paul Huttemann/Netflix © 2024 "Love is Blind: Germany"-Kandidaten Pascal und Shella

Instagram / shelloire Shella von "Love is Blind: Germany", Februar 2025