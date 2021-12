Ist es schon bald so weit? Birgit Schrowange (63) geht seit 2017 mit ihrem Partner Frank Spothelfer durchs Leben. Viele Einblicke in ihre Beziehung gibt die Moderatorin ihren Fans allerdings nicht: Nur ganz selten zeigt sie das gemeinsame Glück mit einem Pärchenfoto. Dabei haben die zwei offenbar große Pläne – denn Birgit und Frank wollen heiraten! Und damit wollen sie anscheinend nicht mehr lange warten.

Wie die TV-Bekanntheit im Interview mit Bunte verriet, könne sie sich eine Trauung schon im kommenden Jahr vorstellen: "Wir werden heiraten! Auf jeden Fall vor meinem 65. Geburtstag. Vielleicht schon, wenn ich 64 bin." Das wäre ab dem 7. April der Fall. Nicht ausgeschlossen also, dass Birgit und Frank schon bald in die konkretere Planung einsteigen.

Dabei betonte die 63-Jährige allerdings auch, dass ihr ihre persönliche Freiheit auch in Liebesdingen immer sehr wichtig gewesen sei. Sie habe etwa sieben Jahre lang eine Fernbeziehung mit einem in New York lebenden Mann geführt – ohne Trauschein: "Hätte ich ihn geheiratet, wäre mein herkömmliches Leben vorbei gewesen. Ich hätte mich und meinen Job für ihn aufgeben müssen."

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

Anzeige

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange mit ihrem Verlobten Frank Spothelfer, Januar 2021

Anzeige

Getty Images Birgit Schrowange, TV-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de