Im Mai verstorben: Familie gibt Sharon Farrells Tod bekannt

Große Trauer um Sharon Farrell! Die US-Amerikanerin feierte 1959 mit "Kiss Her Goodbye" ihr Filmdebüt. In den darauffolgenden Jahren stand sie unter anderem für Filme wie "Der schnellste Weg zum Jenseits" und "Out of the Blue" oder Serien wie "Hawaii Fünf-Null" vor der Kamera. Zuletzt hatte sie 2014 bei "Broken at Love" mitgespielt. Doch nun erreichen ihre Fans traurige Neuigkeiten: Sharon ist tot.

Das bestätigt ihr Sohn Chance Boyer nun gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach sei die Schauspielerin bereits am 15. Mai in einem Krankenhaus in Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien eines natürlichen Todes gestorben. Nähere Details zu ihren Todesumständen sind derzeit nicht bekannt. Auch warum ihr Ableben erst jetzt bekannt wird, ist unklar.

Sharon war viermal verheiratet. 1962 gab sie Andrew Prine das Jawort – doch die Ehe scheiterte noch im selben Jahr. Es folgten Ehen mit Ron DeBlasio, Steve Salkin und Dale Trevillion. Außerdem soll sie mit Steve McQueen und Bruce Lee liiert gewesen sein. Ihr Sohn Chance stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler John Boyer, der 2012 verstarb. Neben ihm hinterlässt sie auch ihren Enkel Wayde und ihre Schwiegertochter Mandi.

ActionPress Sharon Farrell im April 2014 in Hollywood

ActionPress Sharon Farrell bei den Oscars 2009

ActionPress Sharon Farrell, Filmstar

