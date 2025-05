Nach einem Jahr: Helen Flanagan und Robbie Talbot getrennt

Alles aus und vorbei bei Helen Flanagan (34) und Robbie Talbot! Die britische Schauspielerin und der Fußballspieler sollen sich nach nur einem Jahr Beziehung getrennt haben. Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, sollen die zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Leben gehabt haben, was letztlich zu diesem Schritt geführt habe. Laut der Quelle habe Helen die Entscheidung vor etwa zwei Wochen in einem offenen Gespräch mit Robbie getroffen – es sei eine sehr erwachsene Unterhaltung gewesen. "Sie will einfach eine Zeit lang allein sein, obwohl sie noch Gefühle für ihn hat", so der Informant weiter.

Welche unterschiedlichen Vorstellungen es waren, die dazu führten, dass sich die 34-Jährige und der Trainer trennten, ist unklar. Weder Helen noch Robbie äußerten sich bisher persönlich zu dem Liebes-Aus. Ein weiterer Insider erklärte allerdings, dass ein weiterer Grund für ihre Trennung wohl Helens Fahrverhalten gewesen sei. Sie wurde Anfang dieses Jahres mehrere Male in Robbies Auto geblitzt, was zu Streitigkeiten geführt habe: "Sie sind nach diesen Vorfällen etwas ins Wanken geraten." Wenige Wochen danach sei der 45-Jährige aus ihrem Haus in Bolton ausgezogen.

Helen war vorher mit dem Fußballer Scott Sinclair, dem Vater ihrer drei Kinder, liiert, von dem sie sich 2022 trennte. Robbie lernte die "Coronation Street"-Bekanntheit 2023 in einer Bar kennen, kurz bevor sie an der TV-Show "Celebs Go Dating" teilnahm. Der Sportler hatte sich damals sofort einen Platz in ihrem Herzen gesichert, wie Helen nach ihrem Kennenlernen im Interview mit Ok! schwärmte: "Er ist nicht nur ein reizender Mann, sondern auch sehr, sehr witzig. Und er hatte den Mut, mich anzusprechen! Normalerweise habe ich das nicht, aber er hat so viel Selbstvertrauen. Und er kümmert sich wirklich um mich." Doch nun scheint die einst so große Liebe der beiden erloschen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Robbie Talbot, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit Freund Robbie Talbot, 2024

Anzeige Anzeige