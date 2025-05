Ex-UK-Premierminister Boris Johnsons viertes Kind ist da

Der frühere britische Premierminister Boris Johnson (60) und seine Frau Carrie haben ein weiteres Familienmitglied! Am vergangenen Mittwoch erblickte ihre Tochter Poppy Eliza Josephine das Licht der Welt. Auf Instagram teilt Carrie die frohe Botschaft nun mit ihren Followern und postet dazu ein paar süße Fotos von Poppy, ihren anderen Kids und ihrem Mann. Laut ihrem liebevollen Post ist die Kleine in der Familie bereits als "Pops" oder "Pop Tart" bekannt. Überglücklich schreibt die Britin: "Ich kann es kaum glauben, wie hübsch und zierlich du bist. Ich bin so unglaublich glücklich. Wir sind alle total verliebt."

Die Nächte der frischgebackenen Vierfach-Mama waren seit der Geburt wohl alles andere als erholsam, aber nicht aus den typischen Gründen. Carrie erklärt, sie habe seit Tagen kaum geschlafen, weil sie ihr Baby einfach nicht aus den Augen lassen könne, da es "so niedlich" ist. In den Kommentaren werden die 37-Jährige und ihr Mann mit Glückwünschen und lieben Worten überhäuft – und zeigen sich teilweise sehr überrascht, denn dass Carrie schwanger war, war wohl vielen gar nicht bewusst. "Was? Wie hast du das geheim gehalten?", fragte beispielsweise eine verblüffte Userin.

Die Liebesgeschichte von Boris und Carrie begann vor rund sechs Jahren. Ihren ersten Sohn Wilfred bekamen sie im Jahr 2020, ein Jahr darauf gaben sich der Politiker und die Medienberaterin das Jawort. 2021 und 2023 kamen dann Tochter Romy und Sohn Frank auf die Welt. Neben dem Nachwuchs mit Carrie hat der 60-Jährige fünf weitere Kinder: zwei Söhne und zwei Töchter mit seiner ersten Frau Allegra Mostyn-Owen, von der er sich 2020 scheiden ließ, sowie eine Tochter aus einer Affäre im Jahr 2009 mit Helen Macintyre.

Anzeige Anzeige

Instagram / carrielbjohnson Carrie Johnson mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris und Carrie Johnson bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige