Walentina Doronina erhebt erneut heftige Vorwürfe gegen Can

Der Krieg nach der Trennung zwischen Walentina Doronina (25) und ihrem Ex Can Kaplan bricht nicht ab. Denn nun sorgt die Influencerin erneut für Schlagzeilen, als sie auf Instagram neues, vermeintlich belastendes Material gegen ihren Ex-Freund veröffentlicht. In mehreren Storys zeigt die 25-Jährige sowohl Bild- als auch Videomaterial, das ihre Vorwürfe der häuslichen Gewalt untermauern soll. In einem heimlich aufgenommenen Clip ist eine Stimme zu hören, die dem Unternehmer gehören soll. In der Aufnahme wird Walentina schwer beleidigt und es wird in aufgebrachtem Ton gegen die Medienpersönlichkeit geschossen. Zusätzlich teilt Walentina eine Vorladung und schreibt dazu: "Ich poste jetzt die Anzeige gegen ihn – schwarz auf weiß: Er ist der Beschuldigte, ich bin die Geschädigte." Sie bezichtigt Can ferner, weiterhin die Wahrheit zu leugnen.

Can äußerte sich bislang verhalten zu den Veröffentlichungen und zeigte sich im Gespräch mit Blitzlichtgewitter irritiert über die heftigen Anschuldigungen seiner früheren Partnerin. Er betonte, dass derartige Themen nicht in die Öffentlichkeit gehören und erklärte, nicht auf die jüngsten Vorwürfe eingehen zu wollen: "Wenn etwas entschieden wurde, dann können wir gerne darüber berichten. Aber ansonsten werde ich auch nicht mehr darüber reden." Walentinas Äußerungen und der Entschluss, die Vorladung zu veröffentlichen, ließ er bisher unkommentiert.

Die Beziehung von Walentina und Can war bereits vor dem endgültigen Liebes-Aus von Dramen geprägt. In der Fernsehsendung Germany Shore hatte sie ihre Beziehung öffentlich beendet, ohne Can vorab darüber zu informieren. Dies führte nicht nur zu Eifersuchtsdramen, sondern auch zu einer aufgeladenen Atmosphäre, als Can unerwartet am Set auftauchte. Details über ihren damaligen Streit und Walentinas offene Flirts sorgten für mediale Aufmerksamkeit und ließen erahnen, wie turbulent ihr Verhältnis war.

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

Nicole Kubelka / Future Image Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Stars