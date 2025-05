Suki Waterhouse präsentiert After-Baby-Body im Bikini

Suki Waterhouse (33) begeistert ihre Fans auf Instagram mit Urlaubsschnappschüssen, die ihren durchtrainierten After-Baby-Body in Szene setzen. Das Model, das im März 2024 eine Tochter bekommen hat, posierte in einem knappen Bikini auf dem Balkon eines luxuriösen Resorts am Meer. Auch andere Bilder aus der Instagram-Serie zeigen die 33-Jährige, wie sie mit Freunden im tropischen Paradies den Urlaub genießt, während Robert Pattinson (39) scheinbar nicht mit von der Partie war. In einem weißen Tanktop und fransigen Bikinihöschen ließ Suki anschließend das Wasser der Wellen auf ihrer Haut trocknen. "Ich poste ein Bikini-Foto und schon wirke ich weniger edgy", kommentierte sie augenzwinkernd.

Abseits des Strandlebens hat Suki ihr jetziges Leben als Mutter offenbar gut im Griff. Kurz nach ihrem tropischen Kurzurlaub wurde sie in Los Angeles fotografiert, wie sie ihre Tochter spazieren führte. Die Beziehung zwischen ihr und Robert, die 2018 begann, wird nicht nur von Fans mit großem Interesse verfolgt. Laut Berichten soll das Paar mittlerweile verlobt sein. Während sein aktueller Film "Die, My Love" Premiere feierte, sprach Robert über seine ersten Monate als Vater. "Es gibt einem eine neue Energie, vollkommen unerwartet", beschrieb er das Gefühl, Elternschaft und Karriere in Einklang zu bringen.

Robert, der in "Die, My Love" gemeinsam mit Jennifer Lawrence (34) einen frischgebackenen Vater verkörpert, schätzt offenbar die Privatsphäre seiner kleinen Familie. Weder der Name ihrer Tochter noch viele Details über das Familienleben sind öffentlich bekannt. Suki und Robert teilen keine Einblicke in sozialen Medien und bewahren ihre Tochter bewusst vor der Öffentlichkeit. Dennoch sind ihre Worte deutlich: Kinder bereichern nicht nur das Leben, sondern inspirieren auch künstlerisch, wie Robert und Jennifer bei einer Pressekonferenz kürzlich betonten. Fans können gespannt bleiben, in welcher Form Sukis neu gewonnene Energie sie zukünftig begleiten wird.

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse zeigt sich auf Instagram im Mai 2025 im Bikini während ihres Urlaubs

Doug Peters/EMPICS/ ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

