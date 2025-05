"Das perfekte Dinner"-Kandidat Pelzi sorgt für Pasta-Fiasko

Eigentlich wollte Kandidat Fabian, genannt Pelzi, an seinem großen Tag als Gastgeber bei der VOX-Show Das perfekte Dinner für kulinarische Hochgenüsse sorgen, doch nachdem er sich etwas Mut angetrunken hatte, drohte sein Plan zu kippen: Der 39-Jährige wollte für seine Carbonara ursprünglich gekaufte Nudeln verwenden, da er diese als die "richtigen Nudeln für Carbonara" ansieht. Während der feuchtfröhlichen Vorbereitungen in der heimischen Küche änderte er jedoch seine Meinung: "Das Bier beflügelt mich", erklärte er schmunzelnd und entschied sich spontan, selbst zum Nudelholz zu greifen. Anstelle von Begeisterung erntete Pelzi für seine Pastakreation aber harsche Kritik – nicht nur von seinen Mitstreitern, sondern auch im Netz.

Das Endergebnis des italienischen Hauptgangs sorgte am Esstisch für mehrere enttäuschte Gesichter. Besonders Montagskandidatin Lisa rümpfte die Nase und zeigte sich wenig angetan von Pelzis Interpretationsversuch des italienischen Klassikers: "Das war nicht ganz die Carbonara, die ich gerne mag." Auch Kandidat Alex fand die Pasta "definitiv zu dick" und "zu al dente". Er mutmaßte sogar, dass Pelzi mit Fertignudeln noch besser gefahren wäre – eigentlich ein absolutes No-Go in der beliebten Vorabend-Kochshow. Auch die anderen Leckermäulchen am Tisch, Heike und Matthi, äußerten sich enttäuscht über die Carbonara, die in ihrer Schlichtheit wohl nicht punkten konnte.

Pelzi wollte seinen Gästen bei "Das perfekte Dinner" ein Stück echte italienische Leidenschaft servieren, doch sein Übermut schien ihm hier einen Strich durch die Rechnung zu machen. Schon während der Ausstrahlung hagelte es auf X Kritik wie "Pelzi hat seine Nudeln unterschätzt. Ein Dummschwätzer." oder "Pelzi ist der Hochstapler der Woche." – vor allem, nachdem der Kandidat durchblicken ließ, auch als Foodblogger und Restaurant-Guide im Netz aktiv zu sein. Diese digitale Retourkutsche ist im Dinner-Kosmos jedoch nichts Neues: Neben Pelzi bekamen in der Vergangenheit auch schon andere Teilnehmer online ihr Fett weg, nachdem sie sich in der Show aus Sicht der Zuschauer zu überzeugt präsentiert hatten. Ob Pelzi aus der Pasta-Pleite lernen wird, bleibt spannend – seine Follower drücken die Daumen.

Anzeige Anzeige

Instagram / guide_pelzenstein Fabian "Pelzi" von "Das perfekte Dinner", 2021

Anzeige Anzeige

RTL Logo von "Das Perfekte Dinner"

Anzeige Anzeige

Anzeige