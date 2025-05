Nackedei auf Mallorca: Bianca Censori könnte Bußgeld drohen

Bianca Censori (30), die Frau von Kanye West (47), hat mit ihrer freizügigen Kleiderwahl auf Mallorca für Diskussionen gesorgt. In Santanyí schlenderte die Designerin mit ihrem Mann und ihrer jüngeren Schwester Angelina Censori durch die Straßen und erregte dabei die Aufmerksamkeit der Passanten. Der Grund? Bianca trug ein durchsichtiges Netzoberteil, das ihre Brust entblößte, und verzichtete komplett auf eine Hose. Laut spanischen Gesetzen zur öffentlichen Anstandsregelung könnte dieses Outfit nun Konsequenzen nach sich ziehen, berichtet OK! Magazine: Bußgelder zwischen 500 und 3.000 Euro stehen für solche Verstöße im Raum, da kürzlich neue Vorschriften implementiert wurden.

Die Vorschriften in Spanien wurden erst kürzlich verschärft, um unangemessenes Verhalten in belebten Städten einzudämmen, und Biancas fast nackter Auftritt sorgte nicht nur für Staunen, sondern auch für Kritik. Augenzeugen berichteten von empörten Marktbesuchern, die über das auffällige Outfit tuschelten und sich fragten, ob es sich tatsächlich um ihre nackte Haut handelte. Auf Social-Media-Plattformen teilten Nutzer Clips und Fotos und kommentierten mit Entrüstung. Einige warfen dem Paar vor, nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen, während andere sich über die scheinbar unangebrachte Kleiderwahl an einem solchen Ort wunderten.

Bianca ist bekannt dafür, mit ihren aufsehenerregenden Outfits die Grenzen des Anstands zu testen. Bereits in der Vergangenheit sorgte sie mit ähnlichen Looks für Schlagzeilen. Zusammen mit Kanye führt sie seit ihrer Hochzeit scheinbar ein Leben nach ihren eigenen Regeln, was in der Öffentlichkeit nicht selten polarisiert. Der Rapper und die Designerin scheinen trotz Spekulationen über eine Trennung ihre Beziehung wieder auf Kurs gebracht zu haben. Mit ihrer extravaganten Lebensweise und ihrer Vorliebe für provokative Mode bleibt das Paar ein Gesprächsthema – ob positiv oder negativ, entscheidet wohl der Beobachter.

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

