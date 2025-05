Das fällt Jessica Biel als arbeitende Mama besonders schwer

Für Jessica Biel (43) ist es nicht immer leicht, gleichzeitig eine Karriere in Hollywood zu verfolgen und als Mama für ihre Söhne Silas und Phineas da zu sein. Im Gespräch mit InStyle erklärt die Frau von Justin Timberlake (44) nun: "Zeit mit der Familie zu verbringen, hat im Moment höchste Priorität, denn ich bin sehr viel weg und Justin ist auch häufig weg." Zuletzt drehte die Schauspielerin den Film "Matchbox", während der Sänger auf einer Welttournee unterwegs war. Sie berichtet, dass das Timing "nicht schlechter hätte sein können". Normalerweise versuchen die zwei Stars, ihre Kalender abzugleichen, damit immer ein Elternteil zu Hause ist.

Dass sie so viel Zeit ohne ihre Söhne verbringt, ist für Jessica ein großes Opfer, auch wenn sie weiß, dass ihre Sprösslinge gut aufgehoben sind. "Den Kindern geht es gut, uns geht es gut, es ist alles positiv. Trotzdem fragt man sich: 'Was mache ich hier eigentlich?'", erläutert die "Eine himmlische Familie"-Bekanntheit. Wenn sie ins Grübeln gerät, ruft sie sich immer einen Rat ihrer Freundin Michelle Purple ins Gedächtnis: "Wenn du arbeitest, bist du zu 100 Prozent bei der Arbeit, und wenn du zu Hause bist, bist du zu 100 Prozent zu Hause. Nimm keine Anrufe von der Arbeit an, wenn du zu Hause bei den Kindern bist. Wenn du es nur halb machst, bist du zu nichts gut."

Trotz ihrer vollen Terminkalender versuchen Justin und Jessica, sich auch genug Zeit füreinander zu nehmen. Der "Mirrors"-Interpret und die Serienbekanntheit sind seit 2012 verheiratet und genießen immer noch jeden Moment miteinander. Zu ihrem Geburtstag im vergangenen März widmete der 44-Jährige seiner Frau eine rührende Liebeserklärung auf Instagram. "Du glaubst an mich, wenn ich es nicht tue. Du bringst mich zum Lachen wie niemand sonst. Du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Ich vergöttere dich, mein Herz. Happy Jess Day!", schrieb Justin darin.

