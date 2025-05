Keine neue Musik: Ashley Tisdale setzt Fokus auf Familie

Ashley Tisdale (39), bekannt aus dem Disney-Film-Franchise "High School Musical" und für ihre Solo-Pop-Hits wie "He Said She Said", hat verkündet, dass ihre Fans vorerst keine neue Musik von ihr erwarten dürfen. Am 14. Mai sprach sie bei einem Event in New York City mit dem Magazin People und erklärte ihre Entscheidung. "Nein, leider nicht. Es tut mir leid", sagte die Sängerin. Diese Aussage traf sie während der Präsentation ihrer Körperpflegemarke Being Frenshe. Als Grund gab sie an, dass ihr momentan einfach die Zeit fehle. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass man ihre Lieder doch stattdessen unter der Dusche singen könne.

Ashley hat gute Gründe, sich auf andere Bereiche ihres Lebens zu konzentrieren. Die Schauspielerin und Unternehmerin ist nicht nur Mama ihrer beiden Mädchen Jupiter (4) und Emerson (8 Monate), die sie mit ihrem Ehemann Christopher French (43) großzieht, sondern auch stark in den Ausbau ihrer Marke involviert. Ihre Produktlinie umfasst Körperpflegeartikel wie Duftsprays, Lotionen und Duschgels, die bei der amerikanischen Handelskette Target erhältlich sind. Neben ihrer beruflichen und familiären Verantwortung liegen Ashleys Prioritäten vor allem bei ihrer Familie. Erst kürzlich unternahm sie eine Reise mit ihren Kindern sowie ihren Eltern, um sich schon vorzeitig auf ein großes Ereignis in ihrem Leben - ihren 40. Geburtstag am 2. Juli - einzustimmen.

Privat hat Ashley kürzlich ihr Anwesen in Malibu renoviert und plant, dort die Sommermonate zu verbringen. Für ihren runden Geburtstag hat sie keine großen Feiern geplant, sondern freut sich darauf, die Zeit in ihrem neuen Zuhause zu genießen. "Sobald unser Haus fertig ist, glaube ich nicht, dass ich diesen Ort noch verlasse", beschrieb sie freudig ihre Pläne. Es scheint, als finde die Schauspielerin aktuell vor allem im Familienleben und bei ihrem Unternehmen Erfüllung – und nimmt mit dieser klaren Lebenspriorität Abschied von der musikalischen Bühne, zumindest für den Moment.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson

