Romina Palm und Christian Wolfs Tochter ist auf der Welt

Es ist so weit: Romina Palm (25) und Christian Wolfs Kind ist da! Wenige Stunden nachdem die Ex-GNTM-Kandidatin und der Fitnessinfluencer ins Krankenhaus gefahren sind, hat ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. In seiner Instagram-Story erzählt Christian nur ein paar Details – er wolle seiner Verlobten den Vortritt lassen, da sie "die Arbeit geleistet" habe. Er will nur so viel verraten: "Wir haben gesagt, dass wir teilen, dass es alles gut gegangen ist, damit ihr euch keine Sorgen macht. [...] Ich kann euch nur sagen, ich bin unglaublich stolz auf sie." Romina werde sich mit weiteren Details zur Geburt melden, wenn sie sich bereit dazu fühlt. Christian habe nun erst einmal die Aufgabe gehabt, Essen zu holen – zur Feier des Tages gibt es Sushi für seine Liebste und ihn.

Die Geburt scheint somit recht schnell gegangen zu sein. In den vergangenen Tagen berichtete die 25-Jährige bereits von Übungswehen, gestern Nacht haben die richtigen Wehen dann eingesetzt. "Tracke mit einer App meine Wehen und stehe im engen Austausch mit meiner Hebamme", berichtete sie. Kurz darauf sind sie und Christian ins Krankenhaus gefahren. Wenige Stunden später scheint das kleine Mädchen dann bereits auf der Welt gewesen zu sein.

Christian und Romina sind seit Ende 2023 offiziell ein Paar. Im November vergangenen Jahres verkündeten die zwei überglücklich, dass sie Nachwuchs erwarten – für Romina ist es das erste Kind, der Sportunternehmer hat bereits einen Sohn namens Noah mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena. Seit die zwei ihre Schwangerschaft verkündet hatten, nahmen sie ihre Community mit auf die Reise und berichteten offen über jegliche Details, lange müssen sich die Fans also sicherlich nicht gedulden, bis Romina sich mit mehr Infos zur Geburt meldet.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Anzeige Anzeige