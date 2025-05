Whoopi Goldberg hat seit 50 Jahren keinen BH mehr getragen

Whoopi Goldberg (69) hat in der Talkshow "The View" mit einer humorvollen Offenbarung für Aufsehen gesorgt: Seit 50 Jahren trägt die Schauspielerin keinen BH mehr. Dies kam zur Sprache, als die Diskussion um das richtige Anlegen des Kleidungsstücks kreiste. Als die Co-Moderatorin Sunny Hostin sie nach ihrer Meinung fragte, wachte Whoopi, vorher spielerisch in einem kurzen Nickerchen verharrend, auf und erklärte trocken: "Was? Ich trage keinen BH." Mit Gelächter und Applaus quittierten die Zuschauer ihre unerwartete Aussage.

Moderatorin Joy Behar kommentierte die Situation gewohnt humorvoll: "Sie hat die Mädels vor langer Zeit befreit." Eine andere Kollegin, Sara Haines, gab zu, dass sie persönlich von der Vorstellung abgeschreckt sei, wie weit die Brüste im Alter sacken könnten. Doch Whoopi blieb entspannt und präsentierte spontan eine kreative Lösung: Sie stellte sich vor, eine Brust wie einen Fußball zu kicken und sie dann wie einen Schal über die Schulter zu legen. Diese Vorstellung brachte schließlich alle im Studio zum Lachen. Whoopi selbst ergänzte mit einem Lächeln: "Ich habe seit 50 Jahren keinen BH mehr getragen. Es ist einfach zu unbequem, und ich habe kein Problem damit, wenn sie den Boden berühren – sie gehören schließlich mir!"

Die inzwischen 69-jährige Schauspielerin ist seit Jahrzehnten für ihre ungezwungene und ehrliche Art bekannt. Mit ihrer humorvollen Einstellung und Sprüchen wie diesen begeistert sie nicht nur ihre Co-Hosts, sondern auch das Publikum. Whoopi, die unter anderem durch Filme wie "Ghost – Nachricht von Sam" weltberühmt wurde, hat nicht nur eine erfolgreiche Karriere hinter sich, sondern ist auch eine der wenigen Künstlerinnen, die einen EGOT-Status erreicht haben – das bedeutet, sie wurde mit einem Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award ausgezeichnet. Mit ihrem lockeren Umgang mit gesellschaftlichen Konventionen zeigt sie, dass sie auch abseits der Leinwand stets für Überraschungen gut ist.

Getty Images Whoopi Goldberg posiert 2025 auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Whoopi Goldberg bei der National Board of Review Awards Gala, 2020

