"Stranger Sins"-Stars Elli und Credo nach Sex-Show getrennt!

Alles wieder aus und vorbei! Credo La Marca und Elli Loretta hatten 2022 an dem Treuetest Temptation Island teilgenommen – und überstanden die harte Probe auch. Doch dann folgte eine On-off-Phase: Sie näherten sich wieder an und wollten in der neuen Show "Stranger Sins" ihr Sexleben aufpäppeln und die Beziehung stärken. Doch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein: Elli und Credo sind getrennt!

Im Interview mit Bild offenbart die Reality-TV-Bekanntheit: "Wir haben wirklich probiert, an unserer Beziehung zu arbeiten, aber es ging einfach nicht mehr. Die Trennung ist auch noch relativ frisch." Die Sendung sei nicht der Grund für die Trennung – jedoch wurden ihre Wünsche und Erwartungen dort nicht erfüllt und getroffen. "Wir sind da mit der Ambition reingegangen, dass wir uns sexuell öffnen und einen Dreier haben wollen", erklärt Credo.

Zu dem Sex-Abenteuer kam es aber nicht. Der TV-Liebescoach machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, weil Credo Elli in der Vergangenheit schon mal fremdgegangen war. Statt eines Dreiers wurde ihnen angeblich ein Gespräch über den Seitensprung aufgezwungen. "Wir wollten das gar nicht, es war auch echt unangenehm", verrät Elli. Sie scheinen im Guten auseinander gegangen zu sein.

Anzeige

Instagram / elliloretta Elli Loretta, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL Elli und Credo bei "Temptation Island"

Anzeige

RTL Elli Loretta, "Temptation Island" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de