Etwa Vorahnung? Lizzo fühlte sich bereits vor Klage traurig!

Wie lange wusste sie schon Bescheid? Die Sängerin Lizzo (35) findet sich seit einigen Tagen in einem großen Medienrummel wieder: Drei ihrer Ex-Tänzerinnen reichten Klage gegen die Powerfrau ein und warfen ihr sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vor. Ein nun veröffentlichtes Interview, das noch vor der Klage entstanden war, lässt vermuten, dass die Sängerin schon länger etwas geahnt haben könnte, denn: Lizzo erzählte bereits vor Bekanntwerden der Klage von tiefer Traurigkeit!

Im Interview mit "60 Minute Australia" verrät das Stimmwunder, dass es sich nicht immer komplett glücklich fühle: "Auch heute habe ich einen harten Tag. Ich war heute früh traurig und so." Dabei fühle sich die "Good As Hell"-Interpretin in ihren Gefühlen nicht immer ernst genommen, wie sie erzählt: "Aus irgendeinem seltsamen Grund, selbst wenn ich einen schlechten Tag habe oder etwas durchmache, finden die Leute immer noch etwas Gutes daran." Das Interview war nur wenige Tage vor Bekanntwerden der Klage entstanden.

Ein Insider hatte erst kürzlich gegenüber People verraten, dass die Sängerin von dem Skandal kalt erwischt worden sei: "Sie hat sich ihr Leben und ihre Karriere aufgebaut und einen Erfolg nach dem anderen errungen. Das hat sie und ihr Team überrumpelt und ist ein Weckruf, dass all das durch so etwas über Nacht zunichtegemacht werden kann."

