Noel Gallagher kommt mit neuer Freundin Sally zu Premiere!

Noel Gallagher (56) zeigt sich mit seiner neuen Freundin! Der Sänger datet schon seit einigen Monaten Sally Mash. Am Freitag genossen die beiden dann eine Date-Night, als sie zusammen die Premiere des Dokumentarfilms "Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg" besuchten. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigen sich die beiden gut gelaunt vor dem Veranstaltungsgebäude. Der Oasis-Star rockte zu diesem Anlass eine lässige Jeans mit dunkelgrauem T-Shirt und einer schicken Jacke. Seine neue Freundin hingegen wählte eine schwarze Hose, ein weißes Oberteil und kombinierte den Look mit einer Leoprint-Jacke.

Im vergangenen Monat plauderte Noel zum ersten Mal über seine neue Flamme, nachdem sie sein Konzert besucht hatte. "Sie ist eine wunderbare Frau. Sie kommt nicht häufig, aber es war schön, sie zu sehen", schwärmte der Brite gegenüber The Sun. Weitere Details wollte der entfremdete Bruder von Liam Gallagher (51) aber bislang noch nicht über seine Liebste verraten.

Im Jahr 2022 hatte sich Noel von seiner Ehefrau Sara McDonald getrennt. Die zwei waren rund zwölf Jahre verheiratet und insgesamt 22 Jahre ein Paar gewesen. Seitdem datete der Musiker hin und wieder – seit November vergangenen Jahres wird er jedoch immer wieder mit Sally in Verbindung gebracht.

Instagram / sallyoneill1 Sally O'Neill, Make-up-Artistin

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

