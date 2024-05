Hätten Calvin und Elsa Potenzial gehabt? Das denkt Isi Glück

In der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars flirteten Calvin Kleinen (32) und Elsa Latifaj heftig miteinander – der Rapper und die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin teilten sich sogar ein Bett in der Sala und kamen sich dabei ziemlich nahe. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät nun ihre Show-Kollegin Isi Glück, was sie von dem Flirt hält. "Leben und leben lassen. Die beiden haben dort vor Ort einfach gut harmoniert und von daher passte das einfach in diesem Moment", erklärt der Ballermann-Star und stellt klar: "Ob Elsa nun einen Freund zu Hause hatte oder nicht, das ist ganz allein ihre Verantwortung, wie sie damit umgeht."

Im Gespräch mit Promiflash beantwortet die 33-Jährige auch die Frage, inwiefern sie glaubt, dass aus Elsa und Calvins heißer Nacht etwas Ernstes hätte werden können. "Ernsthaft? Nein", macht Isi dabei ganz schnell deutlich und begründet ihre Meinung daraufhin folgendermaßen: "Das war eine Momentaufnahme und davon bin ich auch von Anfang an ausgegangen."

In der sechsten "Kampf der Realitystars"-Folge mussten direkt vier Kandidaten den thailändischen Strand verlassen: Neben Isi traf es auch Colleen Schneider (28). Elsa und Gisele Oppermann (36) wurden hingegen wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung aus der Show geschmissen. Somit sind aktuell noch neun Promis im Rennen um den begehrten Titel und das satte Preisgeld von 50.000 Euro – und zwar Calvin, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Aleks Petrovic (33), Lilo von Kiesenwetter, Chris Manazidis, Heidi und Heike Kapuste sowie Kevin Schäfer.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Collage: Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Calvin und Elsas Flirt Potenzial gehabt hätte? Auf jeden Fall – zwischen den beiden war schon eine krasse Anziehung! Nein, sorry – ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de