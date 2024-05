P. Diddys Prügelvideo: Staatsanwaltschaft gibt Statement ab

Jüngst schockierte ein Video von P. Diddy (54) – die Aufnahmen aus dem Jahr 2016 zeigen, wie der Musiker eine Frau körperlich angreift. Es soll sich dabei um seine damalige Freundin Cassie Ventura (37) handeln. Nun äußert sich der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles zu den Videoaufnahmen. "Wir sind uns des Videos bewusst, das im Internet kursiert und angeblich Sean Combs zeigt, wie er eine junge Frau in Los Angeles angreift. Wir finden die Bilder extrem beunruhigend und schwer anzuschauen", so die Staatsanwaltschaft in einem Statement, das unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde.

Dass sich Diddy wegen des Videos bald in juristischen Schwierigkeiten befinden wird, scheint allerdings unwahrscheinlich. "Wenn das gezeigte Verhalten im Jahr 2016 stattgefunden hätte, wären wir leider nicht in der Lage, Anklage zu erheben, da das Verhalten jenseits der Zeitspanne stattgefunden hätte, in der eine Körperverletzung verfolgt werden kann", erklärt die Staatsanwaltschaft und fügt hinzu: "Bis heute haben die Strafverfolgungsbehörden noch keinen Fall im Zusammenhang mit dem im Video gezeigten Angriff gegen Herrn Combs vorgelegt, aber wir ermutigen jeden, der Opfer oder Zeuge eines Verbrechens geworden ist, dies den Strafverfolgungsbehörden zu melden".

Cassie war insgesamt zehn Jahre mit dem Rapper in einer Beziehung. Als sich die beiden kennenlernten, war die Sängerin gerade einmal 19 Jahre alt. Im Jahr 2018 trennte sich Cassie dann von dem "Bad Boy For Life"-Interpreten und ist mittlerweile glücklich mit dem Fitnesstrainer Alex Fine verheiratet. Dieser meldete sich nach den verstörenden Aufnahmen zu Wort. "Männer, die Frauen schlagen, sind keine Männer", erklärte er auf Instagram.

Getty Images Cassie und P. Diddy in London, 2017

Instagram / alexfine44 Cassie Ventura und ihr Mann Alex Fine im April 2024

