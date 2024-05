Wieder ein Paar? Kendall Jenner besucht Bad Bunnys Konzert

Momentan brodelt die Gerüchteküche um Bad Bunny (30) und Kendall Jenner (28). Die Ex-Partner sorgen immer wieder für Spekulationen über ein Liebes-Comeback. Nun zeigt sich das Model bei einem Konzert seines Verflossenen. Wie ein Video, das Pop Crave vorliegt, beweist, unterstützt die TV-Bekanntheit den "I Like It"-Interpreten bei seiner Show in Orlando. In dem Clip steht sie ganz hinten im Saal und wippt lässig zur Musik. Die Tochter von Kris Jenner (68) scheint unentdeckt bleiben zu wollen, denn sie trägt einen großen Hoodie, dessen Kapuze sie tief ins Gesicht gezogen hat.

Eigentlich sind die beiden Stars schon seit Dezember kein Paar mehr. Allerdings kuschelten sie auch auf einer After-Party nach der Met Gala miteinander. Eine Quelle plauderte gegenüber ET aus: "Sie sind nicht unbedingt wieder zusammen oder ein exklusives Paar, aber es gibt definitiv noch eine gewisse Stimmung zwischen ihnen. Keiner der beiden fühlt sich unter Druck gesetzt und sie schätzen es, dass sie sich ihren Freiraum nehmen können, wann immer sie wollen." Der Insider gab allerdings auch preis, dass die beiden versuchen würden, ihre hektischen Leben besser zu koordinieren.

Abgesehen von der angeblichen Versöhnung mit Benito, wie der Musiker in Wirklichkeit heißt, läuft in Kendalls Leben nicht alles glatt. In einem Gespräch mit Vogue hatte die Influencerin zuletzt von einer schweren Zeit berichtet: "Ich habe zwei harte Monate hinter mir. Ich war nicht mehr ich selbst, und meine Freunde haben das gemerkt. Ich bin trauriger und viel ängstlicher als sonst." Früher hätte sich die 28-Jährige nie getraut, in Interviews ehrlich über ihre psychischen Probleme zu sprechen, doch inzwischen fühle sie sich selbstsicherer.

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

Getty Images Kendall Jenner, Model

