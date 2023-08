Nach Verlobung: US-Bachelor Nick Viall wird erstmals Papa!

Schon wieder freudige Nachrichten von US-Bachelor Nick Viall (42)! Der TV-Star hatte die Beziehung zu seiner Natalie Joy im Mai 2021 öffentlich gemacht. Arm in Arm schlenderten die beiden über den roten Teppich der MTV Movie & TV Awards in Los Angeles. Vor wenigen Monaten fiel der ehemalige Rosenkavalier dann vor der Influencerin auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Und nun wagen die beiden einen weiteren großen Schritt: Nick und Natalie werden Eltern!

Das verkündet die Beauty nun bei Instagram. Dort teilt sie zwei süße Schnappschüsse des Paares, auf denen ihre Fans nicht nur einen Blick auf Natalies Verlobungsring erhaschen können, sondern präsentiert auch ihre kleine Babykugel. Dazu veröffentlicht sie außerdem ein erstes Ultraschallbild. "Unser größter Traum wurde wahr", schreibt sie überglücklich zu dem Posting. Auch ihr Nick ist wohl schon voller Vorfreude auf seinen ersten Nachwuchs. In seiner Story teilt er den Post seiner Verlobten und schreibt: "Unser Baby wird so wunderschön."

Doch wann wollen sich die beiden das Jawort geben? In einem Interview mit E! News erklärte Nick im Januar, dass die beiden es kaum abwarten könnten, endlich zu heiraten. "Wir haben uns definitiv nicht verlobt, um ewig verlobt zu sein, das wird großartig. Es ist echt aufregend", gab er zu.

Instagram / nickviall Ultraschallfoto von Nick Viall und Natalie Joy

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall im Januar 2023

Instagram / nickviall Nick Viall und Natalie Joy

