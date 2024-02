Bauchfreies Top: Natalie Joy präsentiert ihren Babybauch

Sie zeigt, was sie hat! Der ehemalige US-Bachelor Nick Viall (43) und seine Verlobte Natalie Joy hatten im August des vergangenen Jahres verkündet, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seit der Ankündigung zeigt die Influencerin ihren Babybauch immer wieder stolz im Netz. Und auch jetzt präsentiert sie ihre gewachsene Körpermitte: Beim Date mit Nick stellt Natalie ihre Kugel in einem bauchfreien Top zur Schau!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Mama in spe zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrem Liebsten zum Lunch geht. Und ihre Schwangerschaft will die Beauty definitiv nicht mehr verstecken: In gestreifte Shorts und ein weißes Crop Top gekleidet, zieht sie alle Blicke auf sich. Dabei ist ihre Babykugel kaum zu übersehen. Gemütlich schlendert sie Hand in Hand mit ihrem Verlobten und einer Freundin über die Straße.

Die Schwangerschaft hatten die Turteltauben auf Instagram verkündet. Dort teilte Natalie zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihren Babybauch präsentierte. Außerdem veröffentlichte sie ein Ultraschallbild. "Unser größter Traum wird wahr", kommentierte sie das Foto. Und auch ihr Liebster zeigte seine Freude: Er teilte den Post in seiner Story und schrieb dazu: "Unser Baby wird so wunderschön."

Anzeige

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, August 2022

Anzeige

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy, Influencerin

Anzeige

Instagram / nickviall Nick Viall und Natalie Joy, Ex-US-Bachelor und seine Verlobte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de