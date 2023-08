Nach Baby-Verkündung: Natalie Joys Babybauch gut sichtbar

Jetzt will Natalie Joy sich nicht mehr verstecken! Vor wenigen Tagen hatte die glückliche Nachricht die Runde gemacht, dass sie und Nick Viall (42) zum ersten Mal Eltern werden. Kurz zuvor hatten die Influencerin und der ehemalige US-Bachelor sich auch schon verlobt und warten nun voller Freude auf ihr Baby. Und nachdem die Katze aus dem Sack ist, präsentiert Natalie ihren Babybauch auch ganz stolz in der Öffentlichkeit.

Zum ersten Mal nach der Verkündung ihres Babyglücks wurden Niall und Natalie bei einem Spaziergang gesichtet. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, schlendern die werdenden Eltern Hand in Hand durch Los Angeles. Alle Blicke zog dabei eindeutig die brünette Schönheit auf sich: In einem bodenlangen, engen schwarzen Kleid ohne Ärmel kam ihr wachsender Babybauch perfekt zur Geltung. Eine lässige Sonnenbrille und Sneaker rundeten den Schwangerschaftslook ab.

Natalie hatte ihre Mutterschaft auf Instagram bekannt gegeben. "Unser größter Traum wurde wahr", hatte sie überglücklich zu einem Ultraschallbild und zwei romantischen Schnappschüssen mit ihrem Liebsten geschrieben. "Unser Baby wird so wunderschön", hatte Niall dazu geschwärmt.

Instagram / nnataliejjoy Nick Viall und Natalie Joy, 2023

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy, Influencerin

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall im Januar 2023

