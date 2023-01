Süße Neuigkeit: Ex-US-Bachelor Nick Viall hat sich verlobt!

Freudige Neuigkeiten für Nick Viall (42) und seine Freundin Natalie Joy! Der ehemalige US-Bachelor machte vor rund einem Jahr seine Beziehung zu der Influencerin bekannt, nachdem ihm einige Flirts mit Bekanntheiten wie Rumer Willis (34) oder Rachel Bilson (41) nachgesagt wurden. Doch der Ex-Rosenverteiler meint es nun ernst mit seiner Liebsten – denn Nick ging vor Natalie auf die Knie!

Auf Instagram bestätigte die TV-Persönlichkeit, dass er der Beauty einen Antrag gemacht habe. Auf den Aufnahmen posiert das Paar fest umschlungen, während die Brünette stolz ihren funkelnden Ring in die Kamera hält. "Für den Rest meines Lebens, du bist es", betitelte Nick seine süßen Schnappschüsse. Die Fans der beiden sind nach den niedlichen News außer sich vor Freude. "Ich freue mich so unfassbar für euch. Ihr seid das schönste Paar", schwärmte ein Follower in der Kommentarspalte. "Ich wünsche euch nur das Beste", schrieb eine weitere Person.

Erst im August verriet der Podcaster gegenüber E!News, dass er über eine Verlobung mit dem Model nachdenke. "Wir reden viel darüber", sagte er. Das Paar wohne bereits seit einiger Zeit zusammen, weshalb sich Nick eine gemeinsame Zukunft vorstellen konnte.

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall bei den MTV Movie & TV Awards in L.A. im Mai 2021

Instagram / nickviall Nick Viall und Natalie Joy im März 2021

