Nick Viall und seine Natalie verraten das Babygeschlecht

Dürfen sich Nick Viall (42) und Natalie Joy auf ein Mädchen oder auf einen Jungen freuen? Im Mai 2021 hatte der TV-Star seine Beziehung zu der Beauty öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten fiel der einstige US-Bachelor schließlich vor Natalie auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Doch damit nicht genug: Anfang August verkündeten die beiden Turteltauben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun enthüllen Nick und Natalie das Geschlecht ihres Babys...

Auf ihren Instagram-Accounts teilt das Paar die aufregenden Nachrichten: In einem Video bringt Nick einen großen Luftballon zum Platzen, woraufhin kurzerhand rosafarbenes Konfetti umherfliegt – die beiden dürfen sich also auf ein Mädchen freuen. Überglücklich fallen sich die werdenden Eltern in die Arme.

Auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Sie wird das süßeste Mädchen der Welt sein", freut sich ein User, während ein weiterer schreibt: "Aber aus irgendeinem Grund wusste ich es! Ihr zwei werden die besten Eltern für das kleine Mädchen sein!" Außerdem kommentiert ein Follower: "Ich habe Nicks Reise von Anfang an verfolgt und freue mich so sehr für euch beide!"

Instagram / nnataliejjoy Nick Viall und Natalie Joy, 2023

Instagram / nickviall Nick Viall und Natalie Joy, Ex-US-Bachelor und seine Verlobte

Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall

