Für Nick Viall ist Sex nach der Geburt eine Herausforderung

Nick Viall (43) und seine Partnerin Natalie Joy schwelgen im absoluten Babyglück – denn vor wenigen Monaten sind sie erstmals Eltern geworden. Seitdem dreht sich ihr Leben komplett um ihre kleine Tochter River Rose. Momente für Zweisamkeit ergeben sich da kaum. In ihrem Podcast "The Viall Files" gesteht der einstige US-Bachelor, dass es eine Herausforderung sei, sich um ein Neugeborenes zu kümmern und Zeit für Sex zu finden. "Es ist einfach logistisch schwierig. [...] Du hast dieses kleine Baby und es ist ein Engel und es ist natürlich immer an unserer Seite", meint er.

Bis vor Kurzem habe Natalies Mutter bei ihnen gewohnt und den Neu-Eltern unter die Arme gegriffen. Doch auch zu diesem Zeitpunkt habe es sich schwierig gestaltet, Sex zu haben. "Das Beste, was wir hätten tun können, wäre zu sagen: 'Hier [nimm das Baby], wir gehen ins Schlafzimmer'. Das hätte sich so komisch angefühlt", sagt Nick ehrlich. Deshalb hat sich das Paar zurückgehalten. Dennoch wünschen sie sich, wieder intim werden zu können: "Der Wille ist da, aber logistisch...Wir haben diesen Code noch nicht ganz geknackt."

Der 43-Jährige hatte zweimal an der US-Version von Die Bachelorette teilgenommen, bevor er im Jahre 2016 selbst als Rosenkavalier antritt. Seine große Liebe fand er aber außerhalb des Formats: Seit 2020 ist er mit seiner Natalie zusammen. Im Januar vergangenen Jahres verlobten sie sich, ein paar Monate später verkündeten sie ihre Schwangerschaft.

Instagram / nickviall Nick Viall mit seiner Tochter River Rose

Instagram / nnataliejjoy Nick Viall und Natalie Joy

