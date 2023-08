Radsportler Federico Bahamontes mit 95 Jahren verstorben

Die Welt muss sich von einem gefeierten Radsport-Helden verabschieden. Federico Bahamontes gilt als der beste Radrennfahrer Spaniens. Im Jahr 1959 hatte der sogenannte Adler von Toledo als erster Spanier die Tour de France gewonnen. 1963 und 1964 konnte er zwar nicht den Sieg nach Hause holen, doch belegte er den zweiten und danach den dritten Platz. Seit sechs Jahren war er der älteste lebende Gesamtsieger der Tour. Doch nun gibt es traurige Nachrichten: Federico ist tot.

Das gibt Carlos Velazques, der Bürgermeister der Heimatstadt des Sportlers, jetzt auf Twitter bekannt. "In tiefer Trauer geben wir den Verlust von Federico Martin Bahamontes bekannt, dem Adler von Toledo, der den Namen unserer Stadt berühmt gemacht hat", schreibt er in seinem Statement. "Der erste Spanier, der die Tour de France gewann, ist mit mehr als 74 Siegen Teil der Sportgeschichte in unserem Land. Fede, adoptierter Sohn der Stadt Toledo, bewundert und geliebt, hat uns mit seinen außergewöhnlichen Kletterfähigkeiten [beim Radfahren] berührt", betont Carlos abschließend.

Federico war auch wegen einer witzigen Geschichte bekannt. Im Jahr 1954 hatte er während der Tour de France ein Eis gegessen. Wie er später gegenüber der Zeitung El Pais erklärte, habe er sich die kühle Erfrischung damals nicht genehmigt, weil er einen großen Vorsprung gehabt hatte – Federico habe einen Speichenbruch gehabt und während der Reparatur zufällig einen Eisverkäufer gesehen.

Getty Images Federico Bahamontes, spanischer Radrennfahrer

