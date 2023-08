Hubertus Regout outet sich als trans und verrät neuen Namen!

Hubertus Regout (54) präsentiert sein wahres Ich! Den Schauspieler kannte man vor allem durch die beliebte deutsche Telenovela "Verliebt in Berlin", in der Hubertus die Rolle des Modedesigners Hugo Haas verkörpert hatte. Danach spielte der Fernsehstar unter anderem in Verbotene Liebe den Baron Eduard von Tepp. Jetzt macht Hubertus mit privaten News auf sich aufmerksam – und outet sich als Transfrau!

In einem Interview mit Bild enthüllt das prominente Gesicht nun seine Transsexualität: "Hubertus ist Geschichte. Ich heiße Georgea – und bin eine Transfrau." Seit November 2022 zeige die 47-Jährige auch nach außen hin ihre Weiblichkeit. Der "Verliebt in Berlin"-Star habe sich schon immer als Frau gefühlt. "Wer mich von früher kennt, wird wissen: Hubertus war ein Paradiesvogel, der jetzt endlich fliegen kann", erklärt Georgea weiter.

Die TV-Persönlichkeit lebt bereits seit sieben Jahren in Los Angeles. Ihre persönlichen Dokumente seien bereits alle umgeändert. Dennoch sei der Weg vom Mann zur Frau ein langer gewesen. 2019 hatte sich das Schauspieltalent in Amerika zunächst als nicht-binär geoutet, nannte sich George und veränderte sich auch optisch stark.

