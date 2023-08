UK-Schauspielerin Doreen Mantle ist mit 97 Jahren gestorben

Die Trauer in der Schauspielwelt ist groß. Doreen Mantle (✝97) ist seit Jahrzehnten besonders in Großbritannien als Schauspielerin bekannt. In den Sechzigerjahren hatte sie ihre ersten Rollen in Filmen und Fernsehserien gespielt, anschließend war sie unter anderem in der Kultproduktion "Coronation Street" zu sehen und wirkte an Theaterstücken mit. Nun müssen ihre Fans Abschied nehmen: Doreen ist mit stolzen 97 Jahren verstorben.

In einem Statement ihres Agenten, das unter anderem The Sun vorliegt, heißt es: "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Klientin und beliebten Bühnen-, Film- und Rundfunkschauspielerin Doreen Mantle im Alter von 97 Jahren bekannt." Die in Südafrika geborene Schauspielerin sei friedlich in ihrem Zuhause eingeschlafen, erklärt ihr Pressevertreter weiter.

Doreen hatte ihre große Leidenschaft zu Lebzeiten im Theater gefunden. So hatte sie unter anderem an der Produktion von "My Fair Lady" mitgewirkt und 1979 auch eine Auszeichnung bekommen: Für ihre Darstellung in "Death of a Salesman" war ihr der Laurence Olivier Award als beste Nebendarstellerin verliehen worden.

