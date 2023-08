Sandra Bullock nahm Hollywood-Pause, um für Bryan zu sorgen

Es gibt neue Details über Sandra Bullock (59) und Bryan Randalls Beziehung. Vor wenigen Tagen machte die Familie des Fotografen bekannt, dass er im Alter von 57 Jahren gestorben ist. Er litt an ALS, einer Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems. Der langjährige Partner der Schauspielerin hatte still gegen die Krankheit gekämpft – nur sein engster Kreis wusste über seinen Gesundheitszustand Bescheid. Sandra war wohl rund um die Uhr für ihn da.

Die "Blind Side"-Darstellerin hatte im März 2022 angekündigt, eine kleine Hollywood-Pause einlegen zu wollen. Gegenüber CBS Sunday Morning hatte Sandra erklärt: "Ich war immer in Bewegung, ich rannte immer zur nächsten Aufgabe. Ich möchte jetzt auch mal nur für eine Sache präsent und verantwortlich sein." Eine Quelle will nun wissen, dass die 59-Jährige die Auszeit für Bryan genommen hatte.

Gegenüber Page Six offenbarte ein Produzent aus Hollywood: "Ich glaube nicht, dass die Leute wussten, dass Sandra sich eine Auszeit nahm, um für Bryan da zu sein." Sandras Schwester Gesine zollte Bryan mit einem Posting Tribut und gab Einblicke in seine letzten Monate: "Es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er in meiner wunderbaren Schwester [...] die beste Pflegerin hatte."

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Bryan Randall und Sandra Bullock, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de