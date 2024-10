Kehren Keanu Reeves und Sandra Bullock mit "Speed 3" zurück?

Sandra Bullock (60) und Keanu Reeves (60) könnten bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In den 1990er-Jahren spielten die zwei Hollywoodstars in dem Action-Klassiker "Speed" die Hauptrollen – und wie der Präsident der 20th Century Studios jetzt im Interview mit The Hollywood Reporter verrät, ist ein dritter Teil nicht ausgeschlossen. "Hollywood ist mutig genug. Wir sind mutig genug. Wir sitzen neben dem Telefon und warten", betont Steve Asbell. Es sei jedoch nichts, was von heute auf morgen entschieden werde.

Bei "Speed" handle es sich um einen der wenigen Titel, von dem es bisher keine Neuverfilmung gibt, da er dem Studio sehr am Herzen liege. Um einen weiteren Teil zu produzieren, müsse es eine "großartige Idee" geben, die sowohl die Golden Globe-Preisträgerin als auch Keanu begeistere. "Es ist offensichtlich ein wirklich wichtiger Titel für uns, aber es ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen [...]. Sie müssten an der Entwicklung dieser Idee beteiligt sein", erklärt Steve.

Ein Interview von Sandra und dem 60-Jährigen vor wenigen Monaten erweckte aber den Eindruck, als seien sie jederzeit bereit dazu, wieder gemeinsam zu drehen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Actionfilms sprachen sie im Podcast "50 MPH" in den höchsten Tönen voneinander. "Bevor ich sterbe, bevor ich diesen Planeten verlasse, müssen Keanu und ich noch einmal etwas vor der Kamera machen", wünschte sich der "Miss Undercover"-Star, worauf der John Wick-Darsteller erwiderte: "Ich würde liebend gerne wieder mit dir arbeiten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock und Keanu Reeves im Juni 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock und Keanu Reeves, März 2006

Anzeige Anzeige