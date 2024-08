Sandra Bullock mit Gehhilfe gesichtet: Was steckt dahinter?

Geht es Sandra Bullock (60) gut? Diese Frage stellen sich wohl einige Fans der Schauspielerin, denn sie wurde jüngst mit Gehstützen gesichtet, als sie eine Physiotherapie-Sitzung in Santa Monica verließ. Auf aktuellen Fotos, die TMZ vorliegen, ist die Oscar-Preisträgerin mit einem New-York-Yankees-Baseballcap und einem grauen Jogginganzug zu sehen. Dabei stützt sie sich auf den Krücken ab und versucht beim Verlassen der Praxis unauffällig zu bleiben. Warum der Hollywoodstar mit der Gehhilfe unterwegs ist, bleibt jedoch offen.

Der August war für Sandra ein besonders schwerer Monat, da er den ersten Todestag ihres Partners Bryan Randall markierte. Das Paar ging für rund acht Jahre gemeinsam durchs Leben. Der Fotograf verstarb nach langem Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS am 5. August 2023 im Alter von nur 57 Jahren. Die traurige Nachricht seines Ablebens bestätigten seine Angehörigen mit einem offiziellen Statement, das People vorliegt.

Seit 2022 ist Sandra kaum öffentlich zu sehen. Laut Us Weekly soll die 60-Jährige aber ihr Comeback in die Filmwelt planen. "Sie ist aufgeregt, was die Zukunft bringt. Sie ist bereit", plauderte ein Insider aus. Derzeit befindet sich der zweite Teil des Klassikers "Zauberhafte Schwestern" von 1998 in der Produktionsphase. In dem Streifen soll Sandra an der Seite ihres damaligen Co-Stars Nicole Kidman (57) erneut in ihre frühere Rolle schlüpfen.

Anzeige Anzeige

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Sandra bald ein Statement dazu abgeben wird, warum sie auf Gehhilfen angewiesen ist? Ja, ich denke, dass sie sich dazu äußern wird. Nee, ich glaube, dass sie sich bedeckt halten wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de