Sandra Bullock sendet Hoda Kotb bewegenden Geburtstagsgruß

Hoda Kotb ist vor wenigen Tagen 60 Jahre alt geworden. Im Rahmen ihrer Show "Today with Hoda & Jenna" bereitet ihr Co-Host Jenna Bush-Hager (42) der Autorin eine kleine Feier zu ihrem Ehrentag. Mit dieser besonderen Nachricht scheint Hoda allerdings nicht gerechnet zu haben: Sandra Bullock (60), die selbst vor wenigen Wochen ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, sendet ihrer Freundin eine Videobotschaft, um sie in ihrem neuen Jahrzehnt willkommen zu heißen. Sie habe "den Berg", den sie sinnbildlich für ihr gemeinsames neues Lebensjahr nutzt, bereits erkundet. So könne sie Hoda nun gebührend in Empfang nehmen und ihr die Angst vor dem Älterwerden nehmen. "Es ist seltsam, denn die Leute scheinen zu wollen, dass wir Angst davor haben, wie es aussehen könnte, wenn wir dort ankommen", erklärt Sandra und betont: "Es hat sich herausgestellt, dass es verdammt toll ist. Es ist sogar ziemlich großartig!"

Im Weiteren hebt die "Miss Undercover"-Darstellerin Hodas berufliche und private Erfolge und Charakterzüge hervor. "Was du beruflich tust und wie du dich jeden Tag wandeln kannst, wie du deine Freundlichkeit einsetzt, auch wenn es nicht so läuft, wie du es dir wünschst", schwärmt Sandra und ergänzt, dass sie an Hoda vor allem ihre Menschlichkeit und ihren Umgang mit ihren Liebsten schätze. "Alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Danke, dass du mir erlaubst, in deinem Kreis zu sein", äußert sich Sandra gerührt. Abschließend greift sie ihren anfänglichen Vergleich des Älterwerdens mit dem Anstieg auf einen Berg wieder auf: "Ich habe dir eine Bar hier oben eingerichtet, damit wir die Aussicht genießen können. Es ist wunderschön, aber ich brauche dich hier oben."

Hinter Sandra liegt eine schwere Zeit. Im vergangenen Sommer musste sie sich von ihrem Partner Bryan Randall verabschieden. Dieser verstarb im Alter von 57 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung. So musste die "Während Du schliefst"-Darstellerin ihren runden Geburtstag ohne ihren langjährigen Lebensgefährten verbringen. Nichtsdestotrotz richteten Sandras Fans auf der Plattform X liebevolle Worte an ihr Idol. "Sandra Bullock wird heute 60, aber die Frau ist gealtert wie der teuerste und wertvollste Wein der Welt, oder? Alles Gute zum Geburtstag" oder "Danke, dass du das Leben so viel schöner machst. Ich liebe dich so sehr, Sandra Bullock", lauten nur zwei der zahlreichen Nachrichten an die Schauspielerin.

Getty Images Hoda Kotb im Juli 2024

ActionPress Sandra Bullock und Bryan Randall halten Händchen

