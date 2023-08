"Ungebunden": So geht's Box-Star Regina Halmich als Single

In Sachen Liebe steht Regina Halmich (46) allein im Ring! Die gebürtige Karlsruherin ist beruflich supererfolgreich: Im Laufe ihrer aktiven Boxkarriere war sie beispielsweise über zehn Jahre lang unangefochten Weltmeisterin gewesen. Daraufhin arbeitete sie beispielsweise auch als Moderatorin und Botschafterin. Doch in der Liebe hat sie ihren perfekten Partner noch nicht gefunden und sich auch gegen Kinder entschieden. Regina geht es als Single aber auch allein richtig gut!

"Ich bin ungebunden und genieße es", stellt die 46-Jährige im Interview mit Bunte klar. Reginas letzte langjährige Beziehung liege inzwischen sechs Jahre her. Trotzdem glaube die Ex-Boxerin weiterhin an die große Liebe. "Aber ich bin nicht der Typ, der auf 'Mr. One and only' wartet. An den Märchenprinzen glaube ich nicht. Nicht jede Beziehung hält für immer und ewig", betont sie.

Aber datet Regina denn dann eigentlich im Moment? "Ja, aber Apps wie Tinder oder Raya sind nichts für mich", erklärt die ehemalige Profisportlerin. In diesem Zusammenhang sei sie altmodisch. "Ich mag es noch, an der Bar zu stehen, Blicke auszutauschen, zu flirten, sich anzulachen. Ich finde das schöner", fügt sie hinzu.

Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich im November 2021

Anzeige

Getty Images Regina Halmich, ehemalige Profi-Boxerin

Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de