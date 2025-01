Regina Halmich wollte schon als Kind Profiboxerin werden

Regina Halmich (48) kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die ehemalige Boxerin hat in ihrem Sport so ziemlich alles erreicht, was für sie möglich war. Im Podcast "May Way – Promi Deep Talk" berichtet sie nun, wie sie in ihrer Kindheit zu ihrer Leidenschaft fand. "Ich war ziemlich rastlos, konnte nicht lange still sitzen", erzählt die TV-Bekanntheit. Als sie in jungen Jahren einen Flyer für ein Kampfsporttraining in die Hände bekam, änderte sich ihr ganzes Leben, denn beim Training konnte sie sich endlich konzentrieren. Die Ex-Athletin erinnert sich: "Ich war Feuer und Flamme. Nach Schule und Mittagessen machte ich schnell Hausaufgaben, danach zog es mich in die Boxhalle. Jeden Tag. Ich wusste früh, dass ich einmal Profiboxerin werden wollte."

Dass dieser Traum auch wirklich in Erfüllung ging, verdankt Regina ihrer Meinung nach hauptsächlich einem Mann – ihrem ehemaligen Trainer Jürgen Lutz. Im Podcast berichtet sie: "Er erkannte mein Talent, dass ich besonders gut mit den Fäusten war." Doch auch mit der Unterstützung des Managers hatte es die heute 48-Jährige nicht leicht in der Männerdomäne. Während Frauen in Ländern wie den USA, England und Mexiko ohne Probleme trainieren konnten, wurden der Baden-Württembergerin Steine in den Weg gelegt. "Mich hat anfangs niemand ernst genommen. Ich wurde ausgelacht von René Weller (✝69) und Henry Maske (61)", merkt sie an.

Ein weiterer Mann, der sich mit Regina angelegt hat, ist Stefan Raab (58). Im September stieg der Entertainer zum dritten Mal mit dem Fliegengewicht in den Ring – und wurde zum dritten Mal von seiner Kontrahentin besiegt. Der einstige TV Total-Moderator nutzte das Sportevent, um sein Comeback ins deutsche Fernsehen zu feiern, doch übertraf dabei das ein oder andere Mal die Vorstellungen seiner Gegnerin. "Ich muss sagen, das war schon eine Herausforderung. Auch das ganze Drumherum um dieses Event. Und ich bin jetzt auch froh, dass es wieder vorbei ist", gab Regina danach im "Kölner Treff" zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Boxweltmeisterin

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024

Anzeige Anzeige