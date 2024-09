Seitenhieb von Stefan Raab: Jetzt reagiert Regina Halmich

Ist Stefan Raab (57) ein schlechter Verlierer? Vergangene Woche lieferte sich der Kultmoderator einen Boxkampf gegen Regina Halmich (47), den die Profiboxerin mit einem deutlichen Punktevorsprung für sich entschied. In seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" holte er daraufhin mit einem verbalen Schlag gegen seine Gegnerin aus. "Wenn Sie den Kampf nicht gesehen hätten, was hätten Sie gedacht, wer den Kampf gewonnen hätte?", fragte er zu einem Foto, das Regina mit ein paar Verletzungen im Gesicht nach dem Kampf zeigte, bevor er auf den sechsstelligen Betrag anspielte, den sie für das Boxevent bekommen hatte: "Ist das uncharmant, das zu zeigen? War mitbezahlt!" Aber wie reagiert die Boxweltmeisterin darauf? "Das geht total an mir vorbei. Da stehe ich drüber. Ich nehme das Ganze nicht mehr ernst. Ich wünsche Stefan auf seinem Weg alles Gute", stellt sie jetzt gegenüber der Bild klar.

Es gab aber noch eine weitere Person, die Stefan in seinen Witz involvierte. Er präsentierte den Zuschauern ein Bild von Big Brother-Bekanntheit Jürgen Milski (60) und machte sich über dessen Augenentzündung lustig – um kurz darauf noch einmal gegen Regina zu sticheln: "Wir können Ihnen mal zeigen, wie das – wenn man nichts macht – im Endstadium aussieht", sagte er und ließ erneut den Schnappschuss von Regina erscheinen, während er lauthals lachte. Ebenso wie die 47-Jährige zeigt sich aber auch Jürgen unbeeindruckt von den Seitenhieben des TV-Stars. "Ich war ja immer schon der größte Raab-Fan und habe mich darüber gefreut, dass er sich Sorgen um mich gemacht hat. Ich nehme das als Ritterschlag, in der Premieren-Sendung dabei gewesen zu sein", erklärt der Realitystar und fügt hinzu: "Und die Augen sind auch wieder in Ordnung. Eine Verwechslungsgefahr mit Regina Halmich besteht nicht mehr."

Neben seinem Boxkampf kehrte der 57-Jährige mit "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" aus seiner rund zehnjährigen TV-Rente zurück. Sein Comeback verkündete er voller Stolz im Anschluss an "Der Clark Final Fight" – und gab in der Pressekonferenz auch direkt Details zu dem neuen Format bekannt. "Das ist sozusagen die erste Entertainment-Quiz-Hybrid-Show der Welt", erklärte Stefan und ergänzte: "Und es gibt in dieser Show jede Woche eine Million Euro zu gewinnen." Seine Fans dürfen sich wöchentlich auf eine neue Folge freuen – die jeden Mittwoch um 20:10 Uhr auf RTL+ erscheint.

Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024

Instagram / juergen.milksi Jürgen Milski mit entzündetem Auge im Juli 2024

