Kein Single? Regina Halmich deutet im Netz Beziehung an

Regina Halmich (48) ist seit ihrem erneuten Boxkampf gegen Stefan Raab (58) wieder mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihr Privatleben behält die Sportlerin bei all den Auftritten allerdings meist für sich. In einer Fragerunde auf Instagram lässt sie sich jedoch zu einem vielsagenden Kommentar hinreißen. Als sie von einem Fan gefragt wird, warum eine tolle Frau wie sie Single sei, antwortet die einstige Weltmeisterin: "Wer behauptet eigentlich immer, dass ich Single bin?" Darüber hinaus erklärt sie, dass sie zwar manchmal Privates teile, aber grundsätzlich "keine privaten Personen" zeige.

Im September plauderte Regina noch im Gespräch mit Bild über ihren Beziehungsstatus. "Es gibt aktuell keinen Lebenspartner, mit dem ich zusammenlebe. Ich glaube auch, dass kein Mann die letzten sechs Monate mitgemacht hätte", gab sie damals offen zu. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie gerade den Showkampf gegen den Entertainer hinter sich gebracht. Damals erklärte sie, dass sie auch allein glücklich sei und deshalb nicht nach einer Romanze Ausschau halte.

Die Vorbereitung auf den Kampf gegen Stefan war für Regina ziemlich nervenaufreibend. Nicht nur das Training verlangte ihr einiges ab, auch mental war es eine anspruchsvolle Zeit. Gegenüber Promiflash erklärte sie im August, dass sich ihr 58-jähriger Gegner kein einziges Mal gezeigt habe: "Tatsächlich habe ich nur nach der Vertragsunterzeichnung mit ihm telefoniert. Ich nenne ihn 'das Phantom'." Dadurch habe sie nicht gewusst, in welcher Verfassung der Fernsehstar im Ring auftauchen würde. Trotz dieser "Psychospielchen" besiegte die ehemalige Profiboxerin ihren Gegner während ihres Aufeinandertreffens zum dritten Mal in Folge.

Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Profiboxerin

Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024

