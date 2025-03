Regina Halmich arbeitet für den Tierschutz an Drogeriekasse

Regina Halmich (48) tauschte den Boxring mit dem Ladentisch. Eine Stunde lang kassierte die Ex-Profisportlerin in einer Karlsruher Drogerie für den guten Zweck, wie die Bild berichtete. Alle Einnahmen, die in dieser Zeit zusammengekommen waren, wurden an das Tierheim in Karlsruhe gespendet. "Und das ist einfach die Freiheit, die man dann hat, nach dem Karriereende, dass man Gutes tun kann", sagte sie zu ihrer Aktion.

Die Spende wurde von der Filiale auf insgesamt 5.000 Euro aufgestockt. Neben ihrer Kassieraktion kaufte Regina selbst für 200 Euro ein und trug damit auch monetär zur Spendenaktion bei. Nicht nur den Tieren zollte sie ihren Respekt, sondern auch dem Personal vor Ort. Während ihrer Stunde hinter der Kasse bekam die einstige Box-Weltmeisterin zu spüren, wie stressig der Job im Einzelhandel sein kann: "Ich glaube, dass das nicht immer einfach ist, auch mit diesen Leuten zu kommunizieren. Man muss immer herhalten für alles. Das ist schon ein sehr ehrenwerter Job."

Regina blickt auf eine beachtliche Karriere im Profiboxen zurück. Von 1995 bis 2007 war sie als Sportlerin aktiv. In dieser Zeit war Regina ungeschlagene Weltmeisterin der Women's International Boxing Federation. Insgesamt stieg sie 56 Mal in den Ring – 54 Mal verließ sie diesen auch als Siegerin. Ansonsten verzeichnete sie während ihrer Karriere nur ein Unentschieden sowie eine einzige Niederlage. Dass sie einmal Profiboxerin werden möchte, war der heute 48-Jährigen schon in ihrer Kindheit klar. "Ich war Feuer und Flamme. Nach Schule und Mittagessen machte ich schnell Hausaufgaben, danach zog es mich in die Boxhalle. Jeden Tag. Ich wusste früh, dass ich einmal Profiboxerin werden wollte", erzählte sie kürzlich im Podcast "May Way".

Anzeige Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Profiboxerin

Anzeige Anzeige

Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Boxweltmeisterin

Anzeige Anzeige