Boxerin Regina Halmich teilt erneut gegen Stefan Raab aus

Regina Halmich (47) kann sich mit kleinen Seitenhieben nicht zurückhalten, wenn es um Stefan Raab (57) geht. Am Freitagabend sprach die Ex-Boxweltmeisterin in der Talkshow "Kölner Treff" über ihren jüngsten Showkampf gegen den Entertainer und ließ dabei einige bissige Bemerkungen fallen. "Wenn man Talent hat, kommt das ganz schnell wieder. Und wenn jemand kein Talent hat, dann kommt es eben auch nicht gleich", sagte die Sportlerin und spielte damit offensichtlich auf Stefan an. Sie gab zu, erleichtert zu sein, dass das Event nun vorbei sei: "Ich muss sagen, das war schon eine Herausforderung. Auch das ganze Drumherum um dieses Event. Und ich bin jetzt auch froh, dass es wieder vorbei ist."

Nach 17 Jahren Pause vom Boxring trat die 47-Jährige vor wenigen Wochen erneut gegen Stefan an. Die Vorbereitung auf den Kampf sei hart gewesen, erzählte sie in der Talkshow. Mit ihrem alten Trainer Thorsten Schmitz habe sie intensiv trainiert, um wieder in Form zu kommen. "Als ich ihn anrief, meinte er: 'Regina, du weißt schon, wie alt du bist und wie lange du nicht mehr geboxt hast'", berichtete sie lachend. Doch nach einigen Trainingseinheiten habe er ihr Potenzial wiedererkannt. Sie musste vieles neu lernen, besonders die Kondition fehlte ihr anfangs. Dennoch habe sie sich schnell wieder in ihren Sport hineingefunden.

Regina und Stefan verbindet eine lange Geschichte: Bereits in der Vergangenheit standen sie zweimal gemeinsam im Ring, wobei Regina stets siegreich war. Auch bei dem jüngsten Fight, mit dem Stefan sein TV-Comeback nach fast zehn Jahren feierte, ging die Profi-Boxerin wieder als Gewinnerin nach Hause. Und damit will sie sich nun endgültig vom Boxring verabschieden. Wie sie im Interview mit Promiflash erklärte, kommt für sie ein Box-Comeback nämlich nicht infrage: "Ein ganz klares Nein. Ich werde keine Kämpfe mehr machen. [...] Die Zeit meiner Profikarriere ist einfach vorbei. Da muss man auch mal realistisch sein und ich mache wirklich nur diese eine Ausnahme noch mal für den Kampf, deswegen müssen alle zuschauen."

Getty Images Regina Halmich, Boxerin

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich, März 2007

