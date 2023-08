Ungewohnt offen: So läuft Matthias Schweighöfers Sexleben

Es sind intime Details! Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) feiert derzeit sehr große Erfolge. Zuletzt konnte er in Christopher Nolans (53) Kino-Hit "Oppenheimer" eine kleine, aber bedeutende Rolle abstauben. Aber auch im Privatleben scheint es rundzulaufen. Seit rund vier Jahren ist der in Anklam geborene Filmproduzent mit der Schauspielerin Ruby O. Fee (27) zusammen. Hin und wieder, aber eher selten, gibt es Einblicke in ihre Beziehung. Jetzt spricht Matthias sogar über sein Sexleben!

Für ihren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" traf er sich mit Barbara Schöneberger (49) und stellte sich ihren Fragen. Dabei ging es auch um ein bestimmtes Thema: Sex mit 25 oder 42 Jahren? "Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor Kurzem. [...] Ich merke Unterschiede. Selbst so ein Vorfall mit 42 bringt dich in eine Position, wo du denkst: 'Ich bin wirklich alt'", erklärte Matthias ehrlich. Ihm scheint also das Alter ein paar Steine in den Weg zu legen.

Mit seiner Ruby ist er jedoch überglücklich. "Sie hat keine negativen Anteile. Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht. Früher hat viel gefehlt", schwärmte Matthias von der 27-Jährigen. Seinem Bandscheibenvorfall wirkt er mit einem Physiotherapeuten entgegen. "Muskelaufbau und positive Gedanken. Ich kann dir sagen: Roger Rabbit ist wieder unterwegs", lachte der "Army of Thieves"-Darsteller.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Oktober 2022 in London

Getty Images Mathias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer auf der Premiere von "The Swimmers"

