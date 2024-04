Donald Trump gratuliert Melania vor Gericht zum Geburtstag!

Donald Trump (77) muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Dem Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten wird vorgeworfen, an einen Ex-Pornostar Schweigegeld gezahlt zu haben. Momentan wird ihm in New York deshalb der Prozess gemacht. Besonders ärgerlich scheint für ihn zu sein, dass er deshalb den Geburtstag seiner Frau Melania (54) verpasst. Seine Glückwünsche richtet der Politiker seiner Liebsten aber dennoch aus. "Zunächst möchte ich meiner Frau Melania alles Gute zum Geburtstag wünschen. Es wäre schön, mit ihr zusammen zu sein, aber ich bin im Gerichtsgebäude wegen eines manipulierten Gerichtsprozesses", soll Donald laut Bunte zu einigen Reportern vor dem Gerichtsgebäude gesagt haben.

Wie er weiter erklärt, soll seine Frau ihren Ehrentag in Florida verbringen. Nach der Sitzung wolle er ebenfalls dorthin fliegen, um zumindest die restlichen Stunden ihres Geburtstages mit Melania zu verbringen. Ein Insider stellte kürzlich gegenüber People klar, dass der große Tag der einstigen First Lady aber eher ruhig vonstattengehen soll: Melania trauert nämlich um ihre im Januar verstorbene Mutter. "Dieser Geburtstag wird schwierig für sie. Sie wird mit ihrer Familie in aller Ruhe feiern", erklärte die Quelle.

Melanias Mutter Amalija Knavs war Anfang dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben. "Mit tiefer Traurigkeit gebe ich das Ableben meiner geliebten Mutter Amalija bekannt", schrieb sie damals auf X und fuhr fort: "Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich stets mit Anmut, Wärme und Würde präsentierte. Sie war ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn treu ergeben. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben."

