Oh, là, là: Matthias Schweighöfer präsentiert sein Sixpack!

Matthias Schweighöfer (42) zeigt, was er hat! Mit Klassikern wie zum Beispiel "Vaterfreuden" hat sich der Schauspieler in der deutschen Filmwelt einen Namen gemacht. Inzwischen ist der gebürtige Mecklenburger auch in der internationalen Filmbranche ziemlich gefragt – zuletzt ergatterte er eine Rolle in dem amerikanischen Kassenschlager "Oppenheimer". Mit seinen Schauspielkünsten verdreht der Lockenkopf vor allem seinen weiblichen Fans den Kopf. Nun lässt Matthias erneut die Herzen höherschlagen!

Auf Instagram sorgt der 42-Jährige vermutlich bei so einigen Fans für Schnappatmung! Auf einem neuen Foto posiert Matthias lediglich in Boxershorts für die Kamera und stellt dabei seinen durchtrainierten Körper zur Schau. "Zu Weihnachten gab's von meinen Liebsten weder Strümpfe noch Seife, dafür aber ein paar Slips", witzelt er und fügt hinzu: "Und 'ne Kamera, die sich nicht schärfer stellen wollte."

Erst vor wenigen Tagen verriet Matthias gegenüber Watson, dass er sich selbst nie als Frauenschwarm betrachtet habe. "Ich bin jetzt 42 und merke Stück für Stück – ich will niemand sein, der der Jugend nachrennt. Das ist einfach mühselig und völlig unnötig", machte der "What a Man"-Darsteller deutlich. Missen wolle er diese Erfahrungen dennoch nicht: "Es war gut, zu sagen: 'Ich bin vielleicht ein gut aussehender Mann, mal gucken, wie sich das verkauft'."

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere von "The Swimmers"

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de