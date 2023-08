Fußballspielerin Jorelyn Carabalí trauert um Bruder (†23)

Ein schlimmer Verlust für Jorelyn Carabalí. Die kolumbianische Fußballspielerin hat ereignisreiche Wochen hinter sich: Gemeinsam mit ihrem Team hatte sie bei der Weltmeisterschaft in Australien um den Sieg gekämpft. Im Viertelfinale schieden sie jedoch am Samstag nach einer Niederlage gegen England aus. Auf der Rückreise muss die Innenverteidigerin nun einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Jorelyns kleiner Bruder wurde bei einer Schießerei getötet.

Wie The Associated Press jetzt berichtet, wurde Paulo Andrés Carabalí am Montagmorgen bei einer Schießerei in einem Nachtklub in Kolumbien getötet. Dort hatte der 23-Jährige als DJ gearbeitet. Derzeit ermittle die Staatsanwaltschaft, wie es zu dem schrecklichen Vorfall gekommen war und was der Grund für Paulos Tod war. Der kolumbianische Fußballverband sprach Jorelyn bereits sein Beileid aus.

Auch die Nationalspielerin selbst meldet sich schon auf Instagram zu Wort. "Ich danke euch für all eure Unterstützungsnachrichten. Es ist schwierig zu antworten, aber ihr sollt wissen, dass meine Familie und ich euch danken. Inmitten so vieler Wendungen haben wir es geschafft, meinen Bruder um 18:30 Uhr zu uns zu holen", berichtet Jorelyn und teilt die Informationen für die Totenwache für ihren kleinen Bruder mit.

