Mit rührender Geste: Sohn ehrt verstorbene Haley Odlozil (†)

Haley Odlozil bleibt unvergessen. Die Influencerin hatte ihre tragische Diagnose mit ihren Fans geteilt. Bei der TikTok-Beauty war 2015 erstmals Eierstockkrebs diagnostiziert worden, doch für ihre kleine Familie hatte sie weiter gekämpft. Im Juli starb die Mutter eines kleinen Sohnes schließlich mit nur 30 Jahren. Ihre Liebsten erinnern seitdem an Haley – ihr kleiner Sohn Weston gedenkt seiner Mama nun mit einer rührenden Geste.

Am Mittwoch stand für den Vierjährigen ein großer Tag an: Weston kam in die Vorschule. Zu diesem Erlebnis teilte sein Papa Taylor Odlozil mehrere Fotos seines Sohnes auf Instagram, die den Vorschüler stolz mit seinem Rucksack zeigen. "Zu Ehren von Haley trage ich heute blaugrün", schrieb Taylor zu einer der Aufnahmen – die Farbe soll das Bewusstsein für Eierstockkrebs stärken.

Seit Haleys Tod zieht Taylor den gemeinsamen Sohn alleine groß. Der US-Amerikaner und die Netzbekanntheit waren schon seit ihrer Jugend ein Paar gewesen und hatten die Krebserkrankung der Blondine gemeinsam durchlebt. Wegen ihrer Krankheit war Weston zudem mit der Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen.

Anzeige

Instagram / taylorodlozil Weston Odlozil

Anzeige

Instagram / taylorodlozil Weston und Taylor Odlozil

Anzeige

Instagram / fromfightingtothriving Haley Odlozil, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de