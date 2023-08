Nicht selbst schuld? Gerda Lewis muss Führerschein abgeben

Gerda Lewis (30) muss demnächst erstmal zu Fuß laufen! Die einstige Bachelorette teilte 2021 stolz große Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie durfte ihren Führerschein entgegennehmen, den sie im Schnelldurchlauf gemacht hatte. Seitdem genießt die Influencerin das Autofahren umso mehr. Doch damit ist nun erst einmal Schluss: Denn Gerda muss ihren Lappen schon wieder abgeben – obwohl sie offenbar keine Schuld trifft...

Via Instagram erklärt die Ex von Keno Rüst genervt: "Ich muss bald meinen Führerschein für einen Monat abgeben. Das Tollste daran ist, dass ich es nicht mal verschuldet habe, aber ich bin selbst schuld, dass ich mich nicht darum gekümmert habe." Sie schildert weiter, dass jemand anders wohl dafür verantwortlich sei – nun bekomme sie dafür zudem einen Punkt. "Ich bin so ein Chaot, ich könnte mich manchmal selbst dafür ohrfeigen", gibt Gerda zu.

Der Verlust ihres Lappens stört Gerda allem Anschein nach sehr – schließlich hat sie diesen auch noch nicht allzu lange. Erst mit 28 Jahren machte sie die Fahrprüfung, nachdem sie sich zuvor von Freunden und Co. hatte fahren lassen. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Last von meinen Schultern abfällt", freute sie sich damals.

ActionPress Gerda Lewis im September 2022 in Berlin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Januar 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

